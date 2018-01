Wahl zur "Miss Schweiz" bei Sat.1

Eigentlich sollte die diesjährige Wahl zur "Miss Schweiz" bei 3 Plus übertragen werden. Stattdessen hat sich Sat.1 jetzt die Rechte an dem Live-Event gesichert.



Aus über 1.000 Bewerberinnen haben sich inzwischen 20 junge Frauen herauskristallisiert, die sich "Miss Schweiz" nennen und damit in die Fußstapfen der amtierenden Lauriane Sallin treten wollen. Und bis zum Finale müssen sie sich noch einigen Herausforderungen stellen.

Ende des Monats geht es ins erste Missen-Camp in Brunnen, wo sie in diversen Fotoproduktionen posieren müssen. Die zehn besten Damen werden im nächsten Monat dann zum zweiten Camp eingeladen. Dort warten dann Training in Catwalk-, Moderations- und Influencer-Künsten, die im Rahmen des Live-Finales präsentiert werden sollen.



Ein herber Schlag für den Schweizer Privatsender 3 Plus, der die Show ursprünglich übertragen wollte. Im Dezember stritt man sich jedoch mit den Organisatoren, weswegen die Lizenz jetzt an den Schweizer Ableger von Sat.1 wanderte. Die Miss-Wahl wird am 10. März live aus dem Trafohotel in Baden gesendet.