Waipu.TV startet auf Amazon Fire TV und plant mit UHD

Der noch junge IPTV-Service Waipu.TV baut weiter an seiner Reichweite und steht künftig auch auf Amazons Fire TV zur Verfügung. Zudem erweitert die Exaring-Plattform sein Programm und plant noch 2017 den Start eines Ultra-HD-Angebots.



Abseits des linearen Fernsehens wird die Auswahl an TV-Angeboten immer größer. Dazu gehört auch das IPTV-Angebot Waipu.TV, das seit Ende September 2016 eine Alternative zu Kabel-, Satelliten- oder Antennenfernsehen bietet. Die Plattform von Glasfaserspezialist Exaring baut seitdem seine Verfügbarkeit aus. Nach Google Chromecast können künftig auch Besitzer von Amazons Fire TV Waipu.TV über den Fernseher nutzen, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.