Wartungsarbeiten: UKW- und DAB+-Sender in Bärbelkreuz

Wegen Wartungsarbeiten müssen sich Radiohörer am Standort Bärbelkreuz auf kurzfristige Ausfälle gefasst machen. Betroffen sind sowohl UKW als auch DAB Plus.



Am Standort Bärbelkreuz stehen vorgeschriebene Prüfungen an. Deshalb werden am heutigen Mittwoch die UKW- und DAB-Plus-Sender am Standort Bärbelkreuz kurzzeitig abgeschaltet. Ein beeinträchtigter oder kurzzeitig unterbrochener Empfang ist von 11.05 bis 12.00 Uhr möglich.