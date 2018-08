Warum Sky-Eigenproduktion “Acht Tage” erst 2019 startet

Die Apokalypse wird vertagt: Der Serienstart des Endzeit-Dramas "Acht Tage" soll angesichts vieler hochkarätiger Premieren 2018 nicht untergehen.



Bei Sky starten noch 2018 diverse hochkarätige Serien durch - allen voran die Eigenproduktion “Das Boot”, eine aufwändige Neuverfilmung des deutschen Welterfolgs von 1980. Mit “House of Cards” und “The Walking Dead” gehen indes internationale Schwergewichte in Stellung - weshalb der Pay-TV Sender nun die Premiere seiner hausgemachten Serie “Acht Tage” auf 2019 verschiebt.