Wechsel bei der "Lokalzeit Duisburg"

Am 6. September übernimmt bei der "Lokalzeit Duisburg" die Nachfolgerin von Ingrid Zimmer, die nun in der Nachrichtenredaktion der Programmgruppe Hörfunk als Redakteurin im Einsatz ist.



Diese Woche startet Maren Bednarczyk als neue Moderatorin bei der "Lokalzeit Duisburg". Die 27-Jährige Bednarczyk zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Als Ruhrgebietsgewächs fühle mich unserem Sendegebiet besonders verbunden und möchte den Zuschauern ein authentisches Gesicht bieten.