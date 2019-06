Wechsel in der Vodafone-Geschäftsführung - Cubero geht

Ab Juli wird Vodafone einen neuen Consumer-Geschäftsführer haben, der schon lange im Unternehmen ist. Der bisherige Amtsinhaber Manuel Cubeo geht zum Monatsende.



Zum 1. Juli gibt es eine Veränderung in der Geschäftsführung von Vodafone. Andreas Laukenmann (49) wird neuer Leiter des Consumer-Bereichs. Er löst Manuel Cubero (56) ab, der sich entschieden hat, Vodafone zu verlassen und alle seine Mandate bei Vodafone, Vodafone Kabel Deutschland und der Kabel Deutschland Holding AG niederzulegen.