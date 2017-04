Wegen Betrugs: Sylvester Stallone klagt gegen Warner Bros.

In die Ruhmeshalle der Filmgeschichte eingegangen ist "Demolition Man" nicht. Doch über 20 Jahre nach erscheinen beschäftigt der Streifen noch einmal die Gerichte. Hauptdarsteller Sylvester Stallone hat Klage gegen das Filmstudio Warner Bros. wegen Betrugs eingereicht.



Hollywood-Star Sylvester Stallone (70, "Rambo", "Rocky", "The Expendables") wirft dem Filmstudio Warner Bros. Betrug und Vertragsbruch vor. Der Schauspieler und Regisseur reichte am Mittwoch über seine Firma Rogue Marble eine entsprechende Klage vor Gericht in Los Angeles ein. Laut der Klageschrift, die von dem Branchenblatt "Hollywood Reporter" veröffentlicht wurde, fühlt sich die Action-Ikone um Profite von dem Science-Fiction-Film "Demolition Man" aus dem Jahr 1993 betrogen.