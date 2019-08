Wegen Disney+: Disney stellt TV-Sender ein

Der Start der VOD-Plattform Disney+ rückt näher und wirft bereits auch im deutschen TV-Markt die ersten Schatten voraus, was die TV-Sender im deutschsprachigen Raum zu spüren bekommen.



The Walt Disney Company hat sich mit seinen Plattform-Partnern darauf geeinigt, den auslaufenden Vertrag zum Sender Disney Cinemagic nicht zu verlängern. Somit wird der Sender bei Sky in Deutschland und Österreich, bei der Deutschen Telekom sowie beim Teleclub / Swisscom in der Schweiz nur noch bis zum 30. September zur Verfügung stehen.