Wegen Mick Schmumacher: RTL zeigt Interesse Formel 2 zu zeigen

Michael Schumachers Sohn Mick fährt ab diesem Jahr in der Formel 2. RTL zeigt nun anscheinend Interesse die Rennen zu übertragen.



Letztes Jahr gewann Mick Schumacher nach einem überragenden Schlussspurt die europäische Formel 3. Ab 2019 geht er in der höherklassigen Formel 2 an den Start. Wie die "Sportbild" berichtet, könnte RTL dies zum Anlass nehmen, sich die TV-Rechte an der Rennserie zu sichern.