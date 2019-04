Wegen Schleichwerbung: "Pastewka"-Episode ist neu geschnitten

Schon im Januar hat die Bayerische Landeszentrale für neue Medien eine Episode der achten Staffel "Pastewka" bei Prime Video gestrichen. Jetzt haben sich die Einrichtung und Amazon auf eine neue Schnittfassung geeinigt.



Wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Schleichwerbeverbot musste Prime Video die Folge "Das Lied von Hals und Nase" im Januar aus seinem Streaming-Angebot streichen. Das hatte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) zu der "Pastewka"-Episode aus der achten Staffel beschlossen. Jetzt scheint es eine Einigung zu geben.