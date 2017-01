Wegen Terrorismus: Telekom beschränkt Verkauf von Prepaid-Karten

Bisher konnten Prepaid-Sim-Karten für Handys auch ohne Registrierung und Identifizierung gekauft und benutzt werden. Terroristen können so allerdings anonym kommunizieren. Die Telekom will das jetzt ändern.



Die Deutsche Telekom will den Missbrauch von im Voraus bezahlten Sim-Karten eindämmen. Das für Datenschutz zuständige Vorstandsmitglied Thomas Kremer sagt der "Wirtschaftswoche", eine Registrierung mit Identifizierung sowie eine Begrenzung der Kartenmengen pro Kauf seien Möglichkeiten, die politisch erörtert werden sollten.