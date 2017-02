Weimarer "Tatort"-Ermittler im Streit ums Porzellan-Erbe

Vom Feiertags-Event hat es der Weimarer "Tatort" mit Christian Ulmen und Nora Tschirner zur beliebten Reihe gebracht. In "Der scheidende Schupo" wird der Fall um einen Erbstreit einer Porzellan-Dynastie wieder mit Klamauk und Situationskomik gewürzt.

Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) bei ihren Ermittlungen in einer Porzellanmanufaktur. Bild: © MDR/Neugebauer

Der neue "Tatort" aus Weimar trägt gleich zu Beginn dick auf: Aus enttäuschter Liebe wütet die gehörnte Frau im Blumenbeet ihres Angebeteten, als sie kurzerhand auf eine Bombe stößt. Einmal mehr entspinnt sich so eine verworrene Geschichte, die mit Klamauk und Situationskomik garniert ist. Dabei schlittert das Ermittler-Duo Dorn und Lessing (Nora Tschirner und Christian Ulmen) in den Erbstreit einer Porzellan-Dynastie. Offensichtlich war die Bombe für ihren Kollegen Ludwig Maria Pohl - Lupo genannt - gedacht. Dem Tod von der Schippe gesprungen, liegt er wenig später trotzdem im Sterben: wegen einer tödlichen Dosis Rizin. Wollte da jemand ganz auf Nummer sicher gehen?



Die Hauptkulisse für den vierten "Tatort" mit Dorn und Lessing bietet nicht das Klassische Weimar, sondern die hoch über der Saale thronende mittelalterliche Leuchtenburg südlich von Jena und die nahegelegene Porzellanfabrik. Einem Märchenschloss gleich samt mystischem Kräutergarten wird die Burg mit ihrer Ausstellung in Szene gesetzt. Dort oben in der Hausmeisterwohnung wohnt auch Lupos frühere Kindergärtnerin Olga Kruschwitz (wunderbar gespielt von Carmen-Maja Antoni), die nicht nur einen äußerst kriminellen Sohn hat, sondern von Lupo verehrt wird und im Hintergrund die Fäden zu ziehen scheint.