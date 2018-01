Weiter Bedenken gegen Sky-Übernahme durch Fox

Rupert Murdochs Ruf in Großbritannien leidet wohl immer noch unter dem Abhörskandal seines Ablegers News International aus dem Jahr 2011. Die britischen Regulierer sperren sich auf jeden Fall weiterhin gegen Fox-Übernahme von Sky.



Die Komplettübernahme des britischen Pay-TV-Anbieters Sky durch den Medienkonzern 21st Century Fox bleibt weiter in der Schwebe. Eine Übernahme liege nicht im öffentlichen Interesse, wie die britische Regulierungsbehörde am Dienstag in London mitteilte.