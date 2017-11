Weiterer UHD Sender startet bei HD-Plus

UHD ist das neue Schlagwort bei HD-Plus. Noch vor Weihnachten möchte der über Astra 19,2 Grad Ost verfügbare Anbieter mit einem weiteren UHD-Kanal punkten.



Am Rande eines Pressegespräches in Köln kündigte HD-Plus-Geschäftsführer Timo Schneckenburger den Start eines weiteren UHD-Senders innerhalb der HD-Plus-Plattform an. Inhalt des Senders soll Originärer Inhalt sein, wie Schneckenburger gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bekanntgab. Noch vor Weihnachten soll es HD-Plus Abonnenten möglich sein den neuen Sender, dessen Name noch streng geheim ist, empfangen zu können.