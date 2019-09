Weltraum-Manöver: ESA-Satellit weicht SpaceX-Satelliten aus

Erfolgreiches Weltraum-Manöver: Ein Satellit der europäischen Raumfahrtagentur ESA ist einem "Starlink"-Satelliten des Raumfahrtunternehmens SpaceX ausgewichen.



Es war laut ESA das erste Mal, dass ein Satellit der Agentur einen Satelliten einer sogenannten Großkonstellation umsteuert hat. Großkonstellationen bezeichnen Verbünde von zum Teil vielen Tausend Satelliten. Mehrere Unternehmen - darunter SpaceX - versuchen, solche Konstellationen aufzubauen.