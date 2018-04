Weltweiter Serienstart: Antonio Banderas ist Pablo Picasso

Antonio Banderas verkörpert in einer zehnteiligen Serie den Künstler Pablo Picasso. Sie erzählt das Leben des Ausnahmekünstlers und startet weltweit an diesem Donnerstag.



Für die Rolle hätte sich kaum ein prominenterer Darsteller finden lassen. Und auch kein passenderer. Antonio Banderas ("Evita", "El Mariachi") kommt wie Pablo Picasso aus Malaga und hatte schon vor Drehbeginn erklärt, wie sehr ihn die Lebensgeschichte des genialen Maler fasziniere. Inzwischen hatte er Gelegenheit, sich mit dessen Biografie intensiv zu beschäftigen: Der 57-Jährige stellt den Maler in einer zehnteiligen Serie dar, die dessen Leben erzählt und den schlichten Titel "Genius: Picasso" trägt. Sie startet an diesem Donnerstag (21 Uhr) beim Pay-TV-Kanal National Geographic und zwar international: in 171 Ländern und auf 45 Sprachen.