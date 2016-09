Wenge: "Kabelfernsehen für 8K mit DVB-C2 nachbessern"

Mehr Qualität beim Empfang war unter anderem das Motto einiger Aussteller auf den Messen IFA und IBC. "Noch mehr Qualität? Geht das überhaupt?", fragt sich Dr. Hans-Ullrich Wenge, früherer CEO der Kabel Deutschland.



In seiner Kolumne der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER wirft Wenge Fragen zu neuen Übertragungsqualitäten wie 8K auf: "Wer wird diese neuen Qualitätsherausforderungen wie 8K übertragen können? Über DVB-T2 wird das sicher nicht leistbar sein. Also theoretisch vielleicht schon. Praktisch wird es nie passieren." Auch Kabelfernsehen müsste mit DVB-C2 nachgebessert werden, merkt der Infrastrukturexperte an: "Weiß das jeder Kabelnetzbetreiber in Deutschland schon?", fragt Wenge dabei rhetorisch in Richtung der Netzbetreiber.