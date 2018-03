Weniger Unfälle dank Falschfahrerwarnung per App?

Bosch und Antenne Bayern wollen per App Autofahrer vor Falschfahrern warnen. Durch eine Pusch-Nachrichtbekommen auch Falschfahrer ein Signal.



Sowohl Falschfahrer als auch Verkehrsteilnehmer sollen eine Push-Nachricht auf ihr Handy bekommen, sobald ein Falschfahrer in der Umgebung unterwegs ist oder sie selbst in die falsche Richtung düsen. So kündigt Bosch die Idee hinter dem neusten Projekt des Unternehmens mit Radiosender Antenne Bayern an. Die Funktion soll in die bereits vorhandene Radio-App des Kanals integriert werden.