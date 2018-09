Wenn die "Lindenstraße" die "Roten Rosen" trifft

Kein anderer als Marie-Luise Marjan wird bei den "Roten Rosen" einen Auftritt haben, allerdings nicht als Mutter Beimer.



Die aus der "Lindenstraße" seit dem Start 1985 als Mutter Beimer bekannte Marie-Luise Marjan (78) gibt ein Gastspiel bei den "Roten Rosen". Dafür stand sie jetzt in Lüneburg vor den Kameras - dort spielt sie in der ARD-Telenovela eine vermögende Prinzessin, die als Kunstmäzenin unterwegs ist.