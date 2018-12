Wer kommentiert und moderiert die Handball-WM?

Die beiden Sender ARD und ZDF gaben ihre Kommentatoren und Moderatoren der Handball-WM im Januar 2019 bekannt.



Die TV-Sender ARD und ZDF haben ihre Teams für die Handball-Weltmeisterschaft im Januar nominiert. Bei den Live-Übertragungen der deutschen Spiele im Ersten kommentiert Florian Naß. Beim Zweiten sind Christoph Hamm und Martin Schneider die Kommentatoren.