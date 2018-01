"Wer weiß denn sowas?" mit der geballten Ladung Comedy

Die Quizsendung mit skurrilen Fakten "Wer weiß denn sowas?" startet nächste Woche in eine neue Runde. Mit dabei sind Comedians und Kabarettisten wie Dieter Nuhr, Kaya Yanar oder Matze Knop.



Kai Pflaume lädt wieder zu einer neuen Ratewoche bei "Wer weiß denn sowas" im Ersten ein. Los geht es schon am Montag mit den beiden Comedians, die eine lustige Woche versprechen. Kaya Yanar und Ingmar Stadelmann messen sich an der Seite ihrer Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton.

Meldungen zu diesem Thema

Am Sonntag keine "Lindenstraße" im Ersten

"Arthurs Gesetz": Hochkarätiges Comedy-Noir-Format bei TNT

ARD-Drama "Teufelsmoor": Verschüttete Erinnerungen



Am Dienstag tritt ein besonderes Duo, bestehend aus den beiden Schauspielern Peter Lohmeyer und seinem Sohn Louis Klamroth, gegeneinander an. Einen Tag darauf stehen sich Kabarettist Dieter Nuhr und der aktuell durch transphobe Bemerkungen Wellen schlagende Comedian Matze Knop gegenüber.



Auch am Donnerstag sind hochkarätige Gäste bei Kai Pflaume zu Gast. Fernsehkoch, "Bares für Rares"-Gesicht und Schnauzbartträger Horst Lichter muss mehr Fragen als "Switch"-Imitator und Comedian Max Giermann richtig beantworten. Einen Abschluss findet die Komikerwoche am Freitag mit Schauspieler Henning Baum und Diana Amft sowie den "Tatort"-Stars Christine "Alberich" Urspruch und Ulrike "Lena Odenthal" Folkerts.



"Wer weiß denn sowas?" läuft jeden Wochentag ab 18 Uhr im Ersten. Und sogar die Zuschauer können mitmachen. Dafür benötigen sie lediglich die ARD Quiz-App, die kostenlos unter Android oder iOS heruntergeladen werden kann.