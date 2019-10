Werbe-Stopp bei Twitter: Deutsche Parteien reagieren verhalten

Deutsche Parteien haben verhalten auf die Entscheidung von Twitter reagiert, weltweit keine politischen Inhalte mehr als Werbung zu verbreiten.



"Die Argumentation von Twitter, dass Reichweite für politische Botschaften verdient werden muss, statt erkauft zu werden, finde ich prinzipiell richtig", sagte Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Damit das auch greifen würde, müssten aber auch die Algorithmen, nach denen diese Reichweite verdient wird, fair und transparent sein." Solange Twitter da nicht vorangehe, sehe er in der Entscheidung "im Wesentlichen einen PR-Gag".