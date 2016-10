Werden E-Sports das neue Olympia?

Medien machen Sport interessanter, zeigen neue Erkenntnisse des eco - Verband der Internetwirtschft. Social Media und Co. sind für viele deshalb mittlerweile fest mit Sportveranstaltungen verbunden. Das könnte den E-Sport bald zum neuen Olympia machen.



Für viele Menschen gehören die Medien zu großen Sportveranstaltungen dazu. Auch soziale Netwerke werden in dieser Hinsicht immer wichtiger. Das hat nun eine Debatte des eco - Verband der Internetwirtschft e.V. herausgefunden, die sich mit dem Thema Sport und Internet befasste. Über 70 Prozent der 30 Experten gaben darin an, dass eine umfassende Medienvielfalt rund um eine Sportveranstaltung diese weitaus interessanter gestaltet.