"Wie genial ist das denn?!": Verrückte Erfindungen bei Sat.1

Hobbytüftler, Gründer und Freidenker haben bei Sat.1 die Chance, ihre Ideen in die Welt hinaus zu tragen. Der "Skibootbutler", das "Frankfurter Brett" oder "Room in a Box" sind nur einige der außergewöhnlichen Innovationen, die Sat.1 im neuen Jahr täglich bei "Wie genial ist das denn?!" zeigt.



Nachdem die "Höhle der Löwen" bei Vox für Erfolg sorgte und die ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" hingegen schleppend verlief und dem Aus für die Maschmeyer-Show "startup", versucht Sat.1 weiter auf der Gründerwelle mit zu surfen. Die neue Erfindershow zeigt, welche Innovationen im Leben der Verbraucher nicht fehlen dürfen oder den Alltag erleichtern. Ab 7. Januar ist in "Wie genial ist das denn?!" beispielsweise der "Skibootbutler" zu sehen. Ist das Gerät das neue Must-Have für alle Wintersportler?