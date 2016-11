Wie viel verdienen die "Tatort"-Ermittler bei der ARD?

Vor geraumer Zeit kamen Meldungen auf, laut derer die "Tatort"-Darsteller höhere Gagen von der ARD forderten. Nun gibt es neue Details.



Im Oktober kamen Berichte auf, in denen behauptet wurde, die "Tatort"-Ermittler Maria Furtwängler und Axel Milberg würden je "Tatort"-Folge 115.000 Euro erhalten. In diesem Zusammenhang wurde vor wenigen Wochen auch spekuliert, ob das Münster-"Tatort"-Team Axel Prahl und Jan Josef Liefers über höhere Gagen verhandeln bzw. wie hoch die neuverhandelten Beträge ausfielen.