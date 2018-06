Wigald Boning und Carlo von Tiedemann gehen auf Kur

Komiker Wigald Boning (51) und TV-Moderator Carlo von Tiedemann (74) gehen zusammen auf Kur. Der NDR schickt die beiden quer durch Norddeutschlands Erholungsorte.



Das Duo testet bei "Carlo und Wigald auf Kur" Anwendungen, Yoga, Bäder, probiert aus, was Übungen für Körper und Geist bringen und guckt nach, was in den Kurorten abgeht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag mitteilte.