Der langjährige Windows-Chef Terry Myerson verlässt Microsoft im Rahmen eines großangelegten Unternehmensumbaus. Der Software-Riese wird in zwei neue große Bereiche aufgeteilt.



Wie Microsoft-Chef Satya Nadella am Donnerstag, wird eine Teil des Konzerns sich auf Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz konzentrieren, der andere auf "Erlebnisse" und Geräte. Im letzteren Bereich wird auch die Windows-Software untergebracht. Myerson, der über 20 Jahre bei Microsoft war, hatte bisher die große Sparte geleitet, die für Windows und die Geräte von Microsoft wie die Surface-Tablets zuständig war.