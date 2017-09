"Wir haben eine Riesenfreiheit": "funk" wird ein Jahr

Zum ersten Geburtstag legt "funk", das Jugendangebot von ARD und ZDF, Zahlen vor. Zum Start gab es auch skeptische Stimmen. Die Macher ziehen Bilanz und sagen, was sie vorhaben.



Mit Fernsehen hat das, was Florian Hager und Sophie Burkhardt machen, kaum noch etwas zu tun: Sie sind das Programmgeschäftsführer-Duo des ARD/ZDF-Jugendangebots "funk", das sich an 14- bis 29-Jährige im Internet richtet. "funk" feiert am 1. Oktober ersten Geburtstag. Es ist ein Projekt, das auch von Skepsis begleitet wurde. Die Zahlen zeigen, dass der Funke offensichtlich überspringt: Fast 350 Millionen Aufrufe gab es zwischen 1. Oktober 2016 und 31. August 2017 für die verschiedenen Formate - das Ergebnis der Halbjahresbilanz wurde damit mehr als verdoppelt.