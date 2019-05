Wird ORF-Gesetz an neue ARD- und ZDF-Regeln angelehnt?

Es war ein jahrelanger Streit zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und Verlegern darum, in welchem Umfang ARD und ZDF im Internet Texte veröffentlichen dürfen. Seit 1. Mai gelten die neuen Regeln, die jetzt zum Vorbild für das ORF-Gesetz werden könnten.



Am 1. Mai ist der Startschuss für den neuen Rundfunkstaatsvertrag in Deutschland gefallen. Dieser bestimmt, dass ARD und ZDF ihren Schwerpunkt in den eigenen Online-Angeboten auf Bewegtbild und Ton legen müssen. Er sichert den öffentlich-rechtlichen Sendern in der Bundesrepublik aber auch zu, Video- und Audiobeiträge länger als sieben Tage zum Abruf anbieten zu können und eigene Formate für Facebook, Youtube und andere Plattformen zu produzieren. Ziehen die Österreicher jetzt nach?