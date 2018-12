Wo Kevin allein zu Haus ist: TV-Klassiker rund um den Globus

Weihnachtszeit ist Fernsehzeit. Wenn sich die Familie vor dem heimischen Empfangsgerät versammelt, laufen Fernsehen zu Weihnachten - ist das nicht unromantisch? In vielen Ländern gehört der Griff zur Fernbedienung zum Festtagsritual wie das Auspacken der Geschenke. Und so mancher Film ist längst ein Weihnachtsklassiker.über die Feiertage Jahr für Jahr die altbekannten Blockbuster. Eine aktuelle Umfrage hat nun den beliebtesten Weihnachtsfilm gekürt.



Bei manchen passionierten Filmfans ist die Vorfreude auf Weihnachten aus ganz banalen Gründen groß, die nichts mit dem Fest zu tun haben. Für sie sind die Feiertage ein guter Anlass, den Fernseher einzuschalten - schon weil auch dort das Motto "Alle Jahre wieder" lautet - und natürlich: "Wiedersehen macht Freude".