Woody Allens "Crisis in Six Scenes" bei Amazon verfügbar

Leider vorerst nur in der englischen Originalfassung, aber immerhin für den deutschen Markt ist am heutigen Freitag ein neues Amazon Original verfügbar geworden. "Crisis in Six Scenes" von und mit Woody Allen steht dem deutschen Publikum nun exklusiv auf Amazon Prime Video zur Verfügung. Die deutsche Synchronfassung soll später folgen.