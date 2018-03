X Factor: Casting-Tour startet am 3. April

Nach über fünf Jahren sucht UFA Show & Factual wieder neue Talente für die Fernseh-Show "X-Factor" - dieses Mal jedoch nicht für RTL und Vox, sondern für Sky 1. Es sollen in 26 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Castings stattfinden.



"X-Factor" geht nach jahrelanger Unterbrechung im Pay-TV bei Sky 1 in seine vierte Staffel. Wie gewohnt haben weibliche und männliche Solokünstler, Duette und Bands die Chance, sich in vier verschiedenen Kategorien der Jury vorzustellen. In diesem Jahr können sich Gesangstalente auch per WhatsApp bewerben, indem sie ein kurzes Video per WhatsApp an 0221/9955 2000 schicken.

Im Herbst soll die neue Staffel der internationalen Hit-Casting-Show dann ins Fernsehen kommen. Bei Sky 1 wird dann unter anderem der Rapper Sido in die Fußstapfen von Sängerin Sarah Connor als Juror bei "X-Factor" treten. Das Musik-Format soll dann in einem überarbeiteten Konzept gesendet werden.



Zu den Castings in Berlin, Hamburg, Wien, Stuttgart, München und Köln jeweils von 10 bis 20Uhr sind auch Bands zugelassen. In allen anderen Städten können Solokünstler und Duette von 14 bis 20 Uhr zum Casting kommen.



