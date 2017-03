"You Are Wanted": Erfolgreicher Start für Schweighöfer-Serie

Bereits im Vorfeld wurde die neue Amazon-Serie mit Matthias Schweighöfer ausführlich beworben. Der Aufwand hat sich gelohnt: "You Are Wanted" darf sich über einen erfolgreichen Start freuen.



Seit dem vergangenen Freitag ist die Serie "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle bei Amazon Prime Video verfügbar. Die umfassenden Werbemaßnahmen haben sich für den Streamingdienst gelohnt. "You Are Wanted" rangiert derzeit in den Video-on-Demand-Ratings von Goldmedia auf Platz 1.