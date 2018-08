YouTube: Mit digitalem "Wohlfühl-Tool" gegen Abhängigkeit

Google erweitert YouTube um eine zusätzliche Funktion. Diese soll berechnen, wie viel Videos sich einzelne Nutzer ansehen und dies in Statistiken darstellen.



Die "Time Watched" -Funktion informiert YouTube-Nutzer, wie viel sie heute, gestern und in den vergangenen sieben Tagen gesehen haben, kündigt YouTube die neusten Änderungen auf der Video-Plattform an. Diese sollen laut "Techcrunch" heute von Google umgesetzt werden.