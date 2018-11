YouTube Originals: "Cobra Kai" ab 2019 kostenlos zu sehen

YouTube Originals werden wohl ab 2019 ohne bezahlte Mitgliedschaft abrufbar sein. Studierende können darüber hinaus künftig Rabatte von bis zu 50 Prozent auf Premium-Features bekommen.



Die Videoplattform YouTube schraubt offensichtlich an neuen Konditionen für zahlende Nutzer – und holt seine Exklusivinhalte hinter der Paywall hervor. Damit ändert sich besonders etwas für Karate-Fans und Studenten, denen das fehlende Hintergrund-Playback der ungeliebten alten YouTube-App zu schaffen macht.