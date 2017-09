"Your Are Wanted": Drehstart für Staffel 2 der Amazon-Serie

Matthias Schweighöfers Serie "You Are Wanted" geht bei Amazon Prime in die zweite Staffel. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze - auch mit dabei: Jessica Schwarz.



Die Vorbereitungen für die zweite Staffel von "You Are Wanted" laufen bereits auf Hochtouren. Die Serie von und mit Matthias Schweighöfer wird in sechs neuen Episoden weitergeführt. Diese werden im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für Mitglieder von Amazon Prime zur Verfügung stehen.