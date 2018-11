ZDF-"37°"-Doku über Glück und Zufriedenheit im Alter

Die "37°"-Dokumentation "Der Rest ist Glückssache - Über Zufriedenheit im Alter" begleitet am Dienstag (27. November) um 22.15 Uhr im ZDF vier Menschen zwischen 77 und 94 Jahren und fragt, was Glück und Zufriedenheit für sie bedeuten.



Rösli (77) und Joachim Völker (78) aus Sinsheim bei Heidelberg sind seit fast 50 Jahren ein Paar. Sie sind immer noch sehr aktiv, gehen in die Uni, bewirtschaften einen kleinen Garten und schmeißen gemeinsam den Haushalt.