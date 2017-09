ZDF: Bei "Klartext"-Einschaltquoten liegt Merkel vor Schulz

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Herausforderer Martin Schulz am Donnerstagabend bei der TV-Quote in den Schatten gestellt.



Im Schnitt 3,81 Millionen Zuschauer schalteten für die ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" ein, bei der ab 20.15 Uhr 150 Bürger mit der CDU-Chefin diskutieren konnten. Das war ein Marktanteil von 12,9 Prozent. Im Vergleich zu "Klartext, Herr Schulz" mit dem SPD-Kanzlerkandidaten lag Merkel vorn: Am Dienstagabend sahen zur gleichen Sendezeit 3,44 Millionen (11,6 Prozent) zu.