ZDF: Europäische Plattform für Serienproduktionen gegründet

Drei öffentlich-rechtliche Sender aus Deutschland, Frankreich und Italien rufen eine Kooperationsplattform ins Leben. Daraus sollen mehr hochwertige europäische Serienproduktionen entstehen.



Wie das ZDF jetzt bekanntgibt, will man unter der Initiative "European Alliance" eng mit France Télévisions und RAI bei der europäischen Serienproduktion zusammenarbeiten. Bei beiden ausländischen Sendern handelt es sich ebenfalls um öffentlich-rechtliche Häuser. Man wolle damit den Marktveränderungen und Nutzerbedürfnissen Rechnung tragen und auch das kulturelle Selbstbewusstsein stärken.