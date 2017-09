ZDF: Feinstaub und Stickoxide gefährden unser Leben – planet e.

Schon lange ist bekannt, dass in Deutschlands Städten Stickoxide und Feinstaub die Gesundheit gefährden. Die zulässigen Grenzwerte werden nicht eingehalten. Am Wahlsonntag widmet sich "planet e." im ZDF der dicken Luft in unseren Städten.



2016 haben rund 57 Prozent der verkehrsnahen Messstationen in Städten den Grenzwert für Stickoxide überschritten. Zöge man die strengeren Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heran, wäre dies eine Bankrotterklärung für den deutschen Umweltschutz.