"ZDF-Fernsehgarten on tour"- aus Stralsund

Nach einer erfolgreichen Sommersaison auf dem Mainzer Lerchenberg startet ZDF-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel mit "Fernsehgarten on tour" live in den Herbst und präsentiert ab 30. September, 11.50 Uhr, an drei Sonntagen im ZDF Stars, Musik und Urlaubsträume aus Stralsund.



Erstmals gastiert die Show in der Hansestadt, deren Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Auf der Open-Air-Bühne auf Stralsunds Hafeninsel begrüßt Andrea Kiewel in der ersten Ausgabe Helmut Lotti, Pur, Tom Gaebel, Karat, Linda Hesse, The Dark Tenor, Angelo Kelly & Family, Michael Schulte und viele andere.