ZDF: Mediathek wird wichtiger

Die öffentlich-rechtliche Medienanstalt ist auf Digitalisierungskurs. Die Netzangebote des ZDF haben sich mittlerweile auf Augenhöhe mit dem linearen Programm gekämpft.



"Die Netzangebote haben sich zu einem eigenständigen, mittelfristig gleichwertigen Verbreitungsweg entwickelt", erklärt ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut. Vor dem ZDF-Fernsehrat gibt er zu bedenken, dass sich zwischen Streaminganbietern und Video-on-Demand-Diensten immer mehr Zuschauer in der digitalen Welt bewegen. Dies sei der Grund dafür, dass man beim ZDF die Mediathek inhaltlich und technologisch weiter stärken will.