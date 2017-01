ZDF-Mitarbeiter ziehen in den Container

Ein unfreiwilliger Umzug steht 2017 für die Mainzer Mitarbeiter des ZDF an. Wegen der Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes geht es etappenweise in ein Containerdorf auf dem Sendergelände.



Auf einen neuen Arbeitsplatz müssen sich rund 1250 Mitarbeiter des ZDFs im Jahr 2017 einstellen. Denn aufgrund einer Brandschutzsanierung des 42 Jahre alten Verwaltungsgebäudes auf dem Lerchenberg in Mainz werden in Etappen alle im Gebäude ansässigen Mitarbeiter inklusive der Chefetage ein neues Zuhause im Container finden, wie die "Allgemeine Zeitung" am Montag berichtete.