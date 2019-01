ZDF-"Moma vor Ort" aus Bremen-Huchting

Mit der Reihe "Moma vor Ort" verlässt das "ZDF-Morgenmagazin" das Studio und sendet am Dienstag (15. Januar) aus Bremen-Huchting.



Moderator Mitri Sirin berichtet jede halbe Stunde zum Thema "Bildungskrise - Was können wir für die Zukunft unserer Kinder tun?" live aus der Oberschule "Roland zu Bremen", und spricht und diskutiert mit Lehrern, Schülern, Eltern und Politikern.