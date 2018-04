ZDF: Ralf Kabelka moderiert neue Sketch-Show

Ralf Kabelka ist aktuell eigentlich hauptsächlich als Sidekick im "Neo Magazin Royale" tätig. In einer neuen Show fürs ZDF präsentiert er nun skurrile Sketche.



Der Titel der neuen ZDF-Show: "Danke Deutschland!". Die sechsteilige Sendung beinhaltet "Sketche, die fast zu skurril sind, um wahr zu sein". Präsentiert werden sie von Komiker und Witzeschreiber Ralf Kabelka, der momentan vor allem im Neo Magazin Royale als Zurufer von Jan Böhmermann fungiert.