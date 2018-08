ZDF-Team bei Pegida-Demo von Polizei behindert

Nach einem Vorfall im Rahmen des Merkel-Besuchs in Dresden stellt sich Ministerpräsident Kretschmer vor die Beamten und kritisierte das TV-Team indirekt als unseriös. Das ZDF verlangt nun wie die Regierung eine Aufklärung.



ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat Aufklärung über das Vorgehen der Polizei gegen Journalisten beim Dresden-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. Am Rand des Besuchs der Kanzlerin sei am vergangenen Mittwoch ein Kamerateam, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, etwa eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten worden, erklärte Frey am Sonntag. Das Team sei vorher von einzelnen Pegida-Demonstranten verbal angegriffen worden.



"Es handelt sich um eine klare Einschränkung der freien Berichterstattung. Das Team hat sich korrekt verhalten. Das ZDF verlangt eine Aufklärung des Vorgangs", erklärte Frey.