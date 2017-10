ZDF-Thriller setzt sich gegen RTL-Bauern durch

Großes Interesse am ZDF- und RTL-Fernsehprogramm am Montagabend - das aber aus sehr verschiedenen Gründen.



Insgesamt mehr als zehn Millionen Menschen haben sich am Montagabend für den Thriller "Angst" im ZDF und für das Schicksal alleinstehender deutscher Landwirte auf RTL interessiert. Den ZDF-Film mit Anja Kling, Heino Ferch und Udo Samel um eine Familie, die von ihrem Nachbarn terrorisiert wird, sahen ab 20.15 Uhr 5,62 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 18,2 Prozent.