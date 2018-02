ZDF: Wie tickt das Olympia-Land Südkorea?

Die Wintersportwelt fiebert den Olympischen Spielen in Südkorea entgegen. Im ZDF versucht Thomas Reichart in "Härter, reicher, besser" eine Gesellschaft zu charakterisieren und "ZDFzoom" beleuchtet das "System Olympia".



Weltweit wird ermittelt - der Verdacht: Bei der Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro und Tokio 2020 wurden Stimmen eingekauft. Der ZDF geht am Mittwoch dieser Möglichkeit in "ZDFzoom: Das System Olympia - Gier, Geld und Macht?" am heutigen Abend auf den Grund.

Meldungen zu diesem Thema

ZDFinfo mit langem Korea-Abend

ZDF startet Dreharbeiten für "Merz gegen Merz"

ZDF entschuldigt sich für "heute show"-Witz bei AfD

Die "ZDFzoom"-Autoren Markus Harm und Jens Weinreich fragen beispielsweise: "Welche Rolle spielten hochrangige Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees bei der Stimmvergabe?" Denn bei einer Razzia im Haus des brasilianischen Sportfunktionärs Carlos Arthur Nuzman haben Ermittler Beweismaterial sichergestellt.



Der Vorwurf der Ermittler: Afrikanische IOC-Funktionäre sollen über ihn Millionen für ihr Rio-Votum erhalten haben. Auch dem kuwaitischen Sportfunktionär Ahmad al-Fahad al-Sabah wird vorgeworfen, Stimmen auch für die Wahl von Thomas Bach zum IOC-Präsidenten gekauft zu haben.

"Härter, reicher, besser, Südkorea"

Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang wird in einer Dokumentation versucht zu zeigen, wie das Ausrichterland tickt. ZDF-Ostasien-Korrespondent Thomas Reichart blickt in "Härter, reicher, besser, Südkorea!" Am morgigen Donnerstag (8. Februar) auf die gesellschaftlichen Strukturen des Landes.Der Journalist reiste für diesen Film durch das Land, um den Alltag in Südkorea zu erleben. Er besuchte beispielsweise die Hauptstadt Seoul und auch die Olympia-Stadt Pyeongchang. "Die Dokumentation beleuchtet eine Gesellschaft, die nicht nur vom Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden des geteilten Landes angetrieben wird. Auch der Wettbewerb zwischen den Menschen läuft nach dem Motto 'Härter, reicher, besser' - ein bisschen mehr geht immer in Südkorea", kündigte das ZDF die Doku an."Härter, reicher, besser, Südkorea!" läuft am Donnerstag, den 8. Februar, um 23.15 Uhr. "ZDFzoom: Das System Olympia - Gier, Geld und Macht?" ist heute um 22.45 Uhr im Zweiten zu sehen.