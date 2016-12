ZDF: Winterspecial und 10. Staffel für den "Bergdoktor"

Noch bevor im ZDF die zehnte Staffel der bekannten Serie mit Hans Sigl in der Titelrolle als Bergdoktor Martin Gruber startet, präsentiert der Sender das Winterspecial "Gestohlenes Glück".



Im ZDF startet bald die mittlerweile zehnte Staffel der erfolgreichen Serie "Der Bergdoktor". Wie der Sender mitteilte, soll es für die Fans zuvor aber eine Überraschung geben: ein "Bergdoktor"-Winterspecial. Dr. Martin Gruber kann in der Spezialfolge "Gestohlenes Glück" den 16-Jährigen Karl gerade noch vorm Ertrinken in einem Bergsee retten. Doch damit ist die Behandlung nicht vorbei.