ZDF begleitet das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland

Das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland begleitet das ZDF im Dezember in verschiedenen Dokumentationen und Formaten.



Am Sonntag (9. Dezember) um 16.35 Uhr geht zunächst die "planet e."-Sendung "Der Kampf um die Kohle" der Frage nach, wie Deutschland den Ausstieg schafft. Befürworter und Kritiker des Kohleausstiegs kommen in der Sendung zu Wort. Der Ausstieg ist notwendig, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht.